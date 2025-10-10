Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
За тиждень РФ чотири рази атакувала об'єкти ДТЕК в Україні

ДТЕК збільшив виробництво електроенергії, де це можливо, щоб мінімізувати відключення.

Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

За останні сім днів російські окупанти атакували об'єкти ДТЕК чотири рази.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

"Лише за останні 7 днів Росія атакувала наші об’єкти чотири рази. Щоб мінімізувати відключення, ДТЕК збільшив виробництво електроенергії там, де це можливо", — ідеться у повідомленні.

За словами гендиректора ДТЕК, буде зроблено все можливе, щоб захистити енергосистему України цієї зими.

  • Минулого тижня РФ атакувала ТЕС, внаслідок чого поранено двох енергетиків. Обладнання станції серйозно пошкоджено. Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
