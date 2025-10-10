За тиждень РФ чотири рази атакувала об'єкти ДТЕК в Україні

ДТЕК збільшив виробництво електроенергії, де це можливо, щоб мінімізувати відключення.

За останні сім днів російські окупанти атакували об'єкти ДТЕК чотири рази.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

"Лише за останні 7 днів Росія атакувала наші об’єкти чотири рази. Щоб мінімізувати відключення, ДТЕК збільшив виробництво електроенергії там, де це можливо", — ідеться у повідомленні.

За словами гендиректора ДТЕК, буде зроблено все можливе, щоб захистити енергосистему України цієї зими.