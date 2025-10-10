Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Тихий: Україна ініціює заборону на вʼїзд журналістам, які взяли участь у турі на окуповані території

У МЗС України наявний список журналістів, які взяли участь у турі.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України ініціює заборону на вʼїзд журналістам та учасникам престуру до тимчасово окупованої Росією Донецької області, який організувало Міноборони РФ.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, пише Укрінформ.

Тихий наголосив, що такі тури протизаконні та аморальні, поки РФ скоює злочини проти журналістів і вбиває їх, а також розкрив список медіа, які взяли в ньому участь.

За словами речника, у поїздці на окуповані території, зокрема в Авдіївку та Курахове, взяли участь журналісти французьких AFP та TF1, агентства Associated Press, арабських Al Arabiya та Al Hadath, американського One America, китайського видання Phoenix та турецького Milliyet.

Україна звʼязується з цими медіа, щоб донести недопустимість таких дій і вимогу їх припинити.

Речник МЗС уточнив, що участь у турі взяли окремі громадяни. Ці громадяни – блогери, колишні посадовці зі США, Словаччини, Бразилії, Чехії, Франції та Туреччини.

"Список таких імен у нас є. По всіх прізвищах з цього списку ми будемо ініціювати заборони на вʼїзд. Люди, які не поважають державний кордон України, не мають перетинати його в майбутньому", – сказав він.

Тихий наголосив, що медіа, які взяли участь у турі, буде і ширший набір наслідків для їхньої репутації.
