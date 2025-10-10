Українська громадська діячка, політикиня та військова Тетяна Чорновол повідомила, що поки не збирається повертатить до Верховної Ради, натомість продовжити службу в ЗСУ.
“В часи війни, яка є найбільшою загрозою нашої державності, я прийняла рішення – продовжити службу на лінії бойового зіткнення”, – сказала Чорновол.
Вона зазначила, що наразі головна проблема країни – мобілізація.
“Я демонструю приклад, що я, депутат, вибираю не парламентську залу, а службу в армії. Також я хочу бути прикладом для жінок, які вигризають собі шлях в бойові командири”, – розповіла Чорновол.
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Вона додала, що не склала депутатські повноваження.
“Я звернулася до ЦВК, дати мені відстрочку на рік для виконання бойових задач. Дякую ЦВК за державницьку позицію. Моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт”, – зазначила Чорновол.