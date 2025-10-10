У вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою після загибелі Андрія Парубія. Втім згодом Комісія надала Чорновол відстрочку на рік для виконання бойових задач.

Українська громадська діячка, політикиня та військова Тетяна Чорновол повідомила, що поки не збирається повертатить до Верховної Ради, натомість продовжити службу в ЗСУ.

“В часи війни, яка є найбільшою загрозою нашої державності, я прийняла рішення – продовжити службу на лінії бойового зіткнення”, – сказала Чорновол.

Вона зазначила, що наразі головна проблема країни – мобілізація.

“Я демонструю приклад, що я, депутат, вибираю не парламентську залу, а службу в армії. Також я хочу бути прикладом для жінок, які вигризають собі шлях в бойові командири”, – розповіла Чорновол.

Вона додала, що не склала депутатські повноваження.

“Я звернулася до ЦВК, дати мені відстрочку на рік для виконання бойових задач. Дякую ЦВК за державницьку позицію. Моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт”, – зазначила Чорновол.