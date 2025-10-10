Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаПолітика

Тетяна Чорновол повідомила, що поки не збирається повертатись в Раду, натомість продовжить службу в ЗСУ

У вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою після загибелі Андрія Парубія. Втім згодом Комісія надала Чорновол відстрочку на рік для виконання бойових задач.

Тетяна Чорновол повідомила, що поки не збирається повертатись в Раду, натомість продовжить службу в ЗСУ
Тетяна Чорновол
Фото: скрин відео

Українська громадська діячка, політикиня та військова Тетяна Чорновол повідомила, що поки не збирається повертатить до Верховної Ради, натомість продовжити службу в ЗСУ. 

“В часи війни, яка є найбільшою загрозою нашої державності,  я прийняла рішення – продовжити службу на лінії бойового зіткнення”, – сказала Чорновол. 

Вона зазначила, що наразі головна проблема країни – мобілізація. 

“Я демонструю приклад, що я, депутат, вибираю не парламентську залу, а службу в армії. Також я хочу бути прикладом для жінок, які вигризають собі шлях в бойові командири”, – розповіла Чорновол. 

Вона додала, що не склала депутатські повноваження. 

“Я звернулася до ЦВК, дати мені відстрочку на рік для виконання бойових задач. Дякую ЦВК за державницьку позицію. Моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт”, – зазначила Чорновол.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies