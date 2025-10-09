ЦВК на рік продовжила для Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою

Таке рішення ухвалили у відповідь на її прохання.

Центральна виборча комісія продовжила на один рік строк подання Тетяною Чорновол документів для реєстрації народною депутаткою України.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

"6 жовтня до комісії надійшла заява Тетяни Чорновол про наявність причин, що перешкоджають їй у встановлений законом 20-денний строк подати документи, необхідні для реєстрації народною депутаткою, і з проханням продовжити такий строк до одного року у зв’язку із проходженням нею військової служби в Cилах безпеки і оборони", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до законодавства, ЦВК визнала зазначені в заяві причини поважними і встановила строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою до 6 жовтня 2026 року включно.

18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Це сталося після того, як 30 серпня у Львові вбили народного депутата від "Європейської солідарності", колишнього спікера парламенту Андрія Парубія.

Хто така Тетяна Чорновол