Залужний заперечив пропозиції топвійськовим балотуватися за його списком і дорікнув медіа за неперевірені дані

Ексголовком заявив, що не визнає ідеї проведення виборів під час війни. 

Залужний заперечив пропозиції топвійськовим балотуватися за його списком і дорікнув медіа за неперевірені дані
Валерій Залужний
Фото: телеграм / Валерій Залужний

Посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний заперечив пропонування військовим долучитися до його майбутнього політичного проєкту. Коментуючи поширену медіа інформацію, він підкреслив, що не визнає “жодних ідей проведення виборів під час війни".

Видання Intelligence Online написало, нібито від імені ексголовкома високопосадовим військовим надходили пропозиції потрапити до його списку для балотування до Верховної Ради, якщо сам він висуватиметься в президенти. З посиланням на нього цю інформацію поширили інші медіа. 

Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою. Допоки у мене є можливість служити державі – я буду це робити. Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі”, – сказав Валерій Залужний.

Він вважає, що ворог використовує анонімні джерела і медіа, аби розпоршити суспільство, оскільки не має перемоги на фронті. Залужний додав, що йому шкода, що вітчизняні медіа “рознесли фейки по воюючій країні”. 

  • Неіснуючу партію Валерія Залужного часто вносять як пункт в соціологічних опитуваннях про гіпотетичні вибори. Він має стабільно високі рейтинги, зокрема і в питанні про те, чи обрали б його президентом.
  • Виборчий процес під час воєнного стану неможливий.
