Реєстр прозорості: НАЗК назвало найпопулярніші сфери лобіювання

З початку вересня розпочав діяти закон України “Про лобіювання”. Одночасно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло у промислову експлуатацію ключовий інструмент його реалізації – Реєстр прозорості.
Як зазначає відомство, станом на 30 вересня 2025 року в Реєстрі зареєструвалося 73 суб’єкти лобіювання, з яких 39 – юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 113 людей) та 34 – фізичні особи. Одна особа припинила статус лобіста. Отже, загалом, 147 лобістів можуть впливати на ухвалення рішень в країні.
Серед юридичних осіб, які зареєструвалися в Реєстрі, зокрема:
- товариства з обмеженою відповідальністю - 16,
- асоціації - 8;
- акціонерні товариства - 5;
- адвокатські об’єднання - 3;
- спілки об’єднань громадян - 3;
- громадські спілки - 2;
- інша організаційно-правова форма - 2.
Найпопулярніші сфери лобіювання:
- економічний розвиток, регуляторна політика та власність; правова політика; фінансова, банківська, податкова та митна політика – 54 суб’єкти лобіювання;
- правоохоронна діяльність – 53 суб’єкти;
- інновації та цифрові трансформації. Цю сферу планують лобіювати 49 суб’єктів;
- транспорт, зв’язок та інфраструктура – 47 суб’єктів;
- екологічна політика та природокористування; аграрна та земельна політика – 45 суб’єктів;
Найменша кількість суб’єктів обрали сферу “Молодь та спорт” – 26 суб’єктів лобіювання.