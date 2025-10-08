Реєстр прозорості: НАЗК назвало найпопулярніші сфери лобіювання

Реєстр прозорості – це відкрита публічна платформа, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність.

З початку вересня розпочав діяти закон України “Про лобіювання”. Одночасно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло у промислову експлуатацію ключовий інструмент його реалізації – Реєстр прозорості.

Як зазначає відомство, станом на 30 вересня 2025 року в Реєстрі зареєструвалося 73 суб’єкти лобіювання, з яких 39 – юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 113 людей) та 34 – фізичні особи. Одна особа припинила статус лобіста. Отже, загалом, 147 лобістів можуть впливати на ухвалення рішень в країні.

Серед юридичних осіб, які зареєструвалися в Реєстрі, зокрема:

товариства з обмеженою відповідальністю - 16,

асоціації - 8;

акціонерні товариства - 5;

адвокатські об’єднання - 3;

спілки об’єднань громадян - 3;

громадські спілки - 2;

інша організаційно-правова форма - 2.

Найпопулярніші сфери лобіювання:

економічний розвиток, регуляторна політика та власність; правова політика; фінансова, банківська, податкова та митна політика – 54 суб’єкти лобіювання;

правоохоронна діяльність – 53 суб’єкти;

інновації та цифрові трансформації. Цю сферу планують лобіювати 49 суб’єктів;

транспорт, зв’язок та інфраструктура – 47 суб’єктів;

екологічна політика та природокористування; аграрна та земельна політика – 45 суб’єктів;

Найменша кількість суб’єктів обрали сферу “Молодь та спорт” – 26 суб’єктів лобіювання.