Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Реєстр прозорості: НАЗК назвало найпопулярніші сфери лобіювання

Реєстр прозорості – це відкрита публічна платформа, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність.

З початку вересня розпочав діяти закон України “Про лобіювання”. Одночасно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло у промислову експлуатацію ключовий інструмент його реалізації – Реєстр прозорості.

Як зазначає відомство, станом на 30 вересня 2025 року в Реєстрі зареєструвалося 73 суб’єкти лобіювання, з яких 39 – юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 113 людей) та 34 – фізичні особи. Одна особа припинила статус лобіста. Отже, загалом, 147 лобістів можуть впливати на ухвалення рішень в країні.

Серед юридичних осіб, які зареєструвалися в Реєстрі, зокрема:

  • товариства з обмеженою відповідальністю - 16,
  • асоціації - 8;
  • акціонерні товариства - 5;
  • адвокатські об’єднання - 3;
  • спілки об’єднань громадян - 3;
  • громадські спілки - 2;
  • інша організаційно-правова форма - 2.

Найпопулярніші сфери лобіювання

  • економічний розвиток, регуляторна політика та власність; правова політика; фінансова, банківська, податкова та митна політика – 54 суб’єкти лобіювання;
  • правоохоронна діяльність – 53 суб’єкти;
  • інновації та цифрові трансформації. Цю сферу планують лобіювати 49 суб’єктів;
  • транспорт, зв’язок та інфраструктура – 47 суб’єктів;
  • екологічна політика та природокористування; аграрна та земельна політика – 45 суб’єктів;

Найменша кількість суб’єктів обрали сферу “Молодь та спорт” – 26 суб’єктів лобіювання.
