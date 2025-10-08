Зеленський зустрінеться зі "Слугою народу" після голосування законопроєкту про Держбюджет-2026

Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрінеться зі "Слугою народу" після голосування законопроєкту про Держбюджет-2026

Такі зустрічі планується проводити раз на місяць.

Зеленський зустрінеться зі "Слугою народу" після голосування законопроєкту про Держбюджет-2026
Фото: suspilne.media

Зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"На прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зустріч фракції з президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026", - сказала Палійчук.

За її словами, такі зустрічі планується проводити раз на місяць.

Раніше планувалося провести зустріч фракції з президентом у період з 6 по 10 жовтня.

  • 16 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участі Зеленського. Ключовою стала тема гарантій безпеки, де роль Верховної Ради буде важливою. Президент, за словами депутатів, запропонував провести ще одну зустріч найближчим часом.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies