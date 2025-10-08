Зеленський зустрінеться зі "Слугою народу" після голосування законопроєкту про Держбюджет-2026

Такі зустрічі планується проводити раз на місяць.

Зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"На прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зустріч фракції з президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026", - сказала Палійчук.

За її словами, такі зустрічі планується проводити раз на місяць.

Раніше планувалося провести зустріч фракції з президентом у період з 6 по 10 жовтня.