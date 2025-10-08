Зеленський зустрінеться зі "Слугою народу" після голосування законопроєкту про Держбюджет-2026

Зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.
Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає "Інтерфакс-Україна".
"На прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зустріч фракції з президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026", - сказала Палійчук.
За її словами, такі зустрічі планується проводити раз на місяць.
Раніше планувалося провести зустріч фракції з президентом у період з 6 по 10 жовтня.
- 16 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участі Зеленського. Ключовою стала тема гарантій безпеки, де роль Верховної Ради буде важливою. Президент, за словами депутатів, запропонував провести ще одну зустріч найближчим часом.