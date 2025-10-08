Хусити в Ємені затримали ще дев’ятьох співробітників ООН

Загальна кількість працівників ООН, затриманих у районах, підконтрольних хуситам, зросла до 53 осіб із 2021 року.

Єменські повстанці-хусити, яких підтримує Іран, затримали ще дев’ятьох співробітників Організації Об’єднаних Націй у межах тривалої кампанії тиску на міжнародні структури.

Про це повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік, передає AP.

За його словами, загальна кількість працівників ООН, затриманих у районах, підконтрольних хуситам, зросла до 53 осіб із 2021 року. Обставини нових затримань поки невідомі, а представники хуситів не надали коментарів.

Повстанці раніше заявляли, що репресії проти ООН і міжнародних організацій пов’язані з нібито викриттям «шпигунської мережі».

Дюжаррік наголосив, що такі дії «серйозно перешкоджають роботі ООН у Ємені та постачанню життєво необхідної допомоги населенню». Він закликав до «негайного й безумовного звільнення» усіх працівників ООН, а також представників інших міжнародних і дипломатичних місій, затриманих хуситами.

Головна речниця ООН у Женеві Алессандра Веллуччі уточнила, що всі затримані — єменські громадяни, які працювали для місцевих відділень ЮНІСЕФ та Всесвітньої продовольчої програми.

«Більшість наших співробітників у Ємені — це місцеві жителі. Вони допомагають своїм співгромадянам, рятують життя, і не повинні жити в страху чи бути покараними за це», — заявила Веллуччі.

У серпні хусити вже здійснили рейд на офіси ООН у Сані, затримавши 19 працівників. Згодом вони звільнили лише заступницю директора ЮНІСЕФ у країні Лану Шукрі Катау.

Через репресії ООН була змушена призупинити діяльність у провінції Саада та перемістити головного гуманітарного координатора з Сани до міста Аден, де базується міжнародно визнаний уряд.

У Ємені почалася громадянська війна у 2014 році, коли хусити захопили Сану та північ країни, змусивши уряд втекти. Військова коаліція під проводом Саудівської Аравії втрутилася у 2015 році, однак конфлікт зайшов у глухий кут.

Останніми роками хусити також здійснюють атаки на ізраїльські цілі та кораблі у Червоному морі, заявляючи, що це «помста за війну в Газі». У відповідь Ізраїль неодноразово завдавав авіаударів по їхніх позиціях.