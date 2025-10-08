Лекорню: Еммануель Макрон повинен призначити нового прем'єра “протягом наступних 48 годин”

Експрем'єр Франції Себастьян Лекорню анонсував скоре призначення нового голови уряду - Макрон повинен зробити це “протягом наступних 48 годин”.
Про це повідомляє Le Figaro.
“Більшість Національних зборів відхиляє розпуск, оскільки вони чітко бачать, що розпуск не приносить (рішення). Є кілька груп, готових домовитися про спільний бюджет”, – сказав Лекорню.
При цьому він послався, зокрема, на лівих.
“Я відчуваю, що шлях можливий”, – сказав ексголова уряду.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив склад нового уряду, намагаючись вивести країну з політичної кризи. Водночас його суперники попередили, що швидко спробують усунути цей кабінет, якщо він не припинить політику минулих років.
Незабаром прем’єр-міністр Франції Себастіян Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону.
Лекорню того дня мав презентувати парламенту програму уряду. В кріслі прем’єр-міністра він пробув близько місяця. Він був призначений президентом 9 вересня і став п'ятим французьким прем'єр-міністром за два роки.