Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаПолітика

Лекорню: Еммануель Макрон повинен призначити нового прем'єра “протягом наступних 48 годин”

Він зазначив, що у парламенті є можливість домовитися про спільний бюджет.

Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Експрем'єр Франції Себастьян Лекорню анонсував скоре призначення нового голови уряду - Макрон повинен зробити це “протягом наступних 48 годин”.

Про це повідомляє Le Figaro.

“Більшість Національних зборів відхиляє розпуск, оскільки вони чітко бачать, що розпуск не приносить (рішення). Є кілька груп, готових домовитися про спільний бюджет”, – сказав Лекорню.

При цьому він послався, зокрема, на лівих. 

“Я відчуваю, що шлях можливий”, – сказав ексголова уряду.

  • Президент Франції Еммануель Макрон оголосив склад нового уряду, намагаючись вивести країну з політичної кризи. Водночас його суперники попередили, що швидко спробують усунути цей кабінет, якщо він не припинить політику минулих років.

  • Незабаром прем’єр-міністр Франції Себастіян Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону.

  • Лекорню того дня мав презентувати парламенту програму уряду. В кріслі прем’єр-міністра він пробув близько місяця. Він був призначений президентом 9 вересня і став п'ятим французьким прем'єр-міністром за два роки. 
