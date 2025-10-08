Лекорню: Еммануель Макрон повинен призначити нового прем'єра “протягом наступних 48 годин”

Він зазначив, що у парламенті є можливість домовитися про спільний бюджет.

Експрем'єр Франції Себастьян Лекорню анонсував скоре призначення нового голови уряду - Макрон повинен зробити це “протягом наступних 48 годин”.

Про це повідомляє Le Figaro.

“Більшість Національних зборів відхиляє розпуск, оскільки вони чітко бачать, що розпуск не приносить (рішення). Є кілька груп, готових домовитися про спільний бюджет”, – сказав Лекорню.

При цьому він послався, зокрема, на лівих.

“Я відчуваю, що шлях можливий”, – сказав ексголова уряду.