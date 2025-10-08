Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Політика

Зеленський: росіяни отримали наказ штурмувати позиції на Покровському напрямку "за будь-яку ціну"

Відповідно, зросли їхні втрати. 

Зеленський: росіяни отримали наказ штурмувати позиції на Покровському напрямку "за будь-яку ціну"
Зеленський і Малюк
Фото: Зеленський у Telegram

Голова Служби безпеки Василь Малюк доповів президенту про результати далекобійних ударів, проведених силами СБУ. Більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони, повідомив за результатами зустрічі Володимир Зеленський.

Є й "суттєві результати" в знищенні російських комплексів ППО. Окремо глава держави відзначив воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку. 

"Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки", – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що також СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж. 

Зеленський заслухав доповідь глави СБУ
Фото: Зеленський у Telegram
Зеленський заслухав доповідь глави СБУ

"Погодив і наші операції, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу", – повідомив президент. 
