Зеленський: росіяни отримали наказ штурмувати позиції на Покровському напрямку "за будь-яку ціну"

Голова Служби безпеки Василь Малюк доповів президенту про результати далекобійних ударів, проведених силами СБУ. Більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони, повідомив за результатами зустрічі Володимир Зеленський.

Є й "суттєві результати" в знищенні російських комплексів ППО. Окремо глава держави відзначив воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку.

"Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки", – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що також СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж.

Фото: Зеленський у Telegram Зеленський заслухав доповідь глави СБУ

"Погодив і наші операції, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу", – повідомив президент.