Більшість українців вважають, що діяльність "Слуги народу" в Раді перешкоджає розвитку держави, - опитування КМІС

Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" частіше оцінюють позитивно, однак жодна з фракцій не користується довірою більшості населення.

Найбільш позитивно українці оцінюють діяльність у Верховній Раді фракцій "Європейська Солідарність" і "Голос".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У грудні 2024 року і лютому 2025 року українцям ставили запитання, як вони оцінюють діяльність окремих фракцій у нинішньому парламенті.

Отже, відносна більшість респондентів позитивно оцінюють фракцію "ЄС" – 38% вважають, що її діяльність іде на користь України, 36% - що скоріше перешкоджає розвитку. Порівняно з лютим оцінки майже не змінилися.

Далі йде "Голос" - 33% вважають, що її діяльність іде на користь України, а 27% вважають навпаки (решта 40% не змогли визначитися). Порівняно з лютим оцінка діяльності фракції покращилася (з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що діяльність фракції йде на користь країні).

25% вважають корисною діяльність фракції "Батьківщини" (у лютому – 24%). 48% вважають, що діяльність фракції перешкоджає розвитку держави (у лютому – 40%).

Діяльність фракції "Слуги народу" вважають корисною 25%, а 52% - такою, що перешкоджає розвитку держави. При цьому порівняно з лютим оцінка діяльності провладної фракції покращилася (з 19% до 25% стало більше тих, хто вважає її корисною для країни).

Щодо групи "Платформа за життя і мир", то 15% вважають, що її діяльність іде на користь України, а не вважають так – 43%. Порівняно з лютим ситуація істотно не змінилася.

Загалом, більшість респондентів – 59% – позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку (у лютому 2025 року таких було 59%, у грудні 2024 року – 55%).

" З одного боку, можна бачити кризу довіри до нинішніх партій, оскільки жодна з фракцій у парламенті не користується довірою більшості населення. Зокрема, хоча лише 11% українців (станом на вересень 2025 року) говорять про потребу проведення національних виборів якнайшвидше і навіть до завершення бойовий дій, але при цьому провладна фракція «Слуги народу» має вдвічі більше негативних оцінок, ніж позитивних. Тобто українці враховують контекст війни і розуміють недоцільність проведення виборів зараз, але це не скасовує запит на оновлення (чи очищення) влади (причому судячи з оцінок опозиційних фракцій, сильний запит є на нові обличчя і нові політичні сили). З іншого боку, більшість українців бачать у парламенті принаймні одну фракцію, чию діяльність вважають корисною для країни (і цей показник навіть трохи зріс порівняно з кінцем 2024 року). Тобто більшість бачать у нинішньому складі Верховної Ради гідних людей, вартих довіри. І це є одним із запобіжників проти делегітимізації самої ідеї парламентаризму в Україні", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилось 19-28 вересня 2025 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.