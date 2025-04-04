Мільйони на ГО, ФОП і благодійність: як партії витратили державні кошти за 2024 рік

Цьогоріч значну частину своїх грошей партії витратили на допомогу війську. Однак не забули вони і про власний піар за бюджетний кошт.

Парламентські партії за останній рік витратили майже мільярд бюджетних коштів на свою статутну діяльність. Крім звичних витрат на партосередки, оренду приміщення та поліграфію, партії переказали мільйонні суми сумнівним громадським організаціям і ФОПам. Серед них: організація, що незаконно вивозила чоловіків за кордон, і дочірні ГО, якими керують голови партійних осередків.

Куди пішли державні гроші партій?

За 2024 рік партії отримали з державного бюджету 840 мільйонів гривень. Йдеться про чотири парламентські партії: «Слуга народу», «Європейська Солідарність», Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина» і «Голос». Лише перші дві не витратили всієї суми коштів, яку їм надали. Тому вони повернули до бюджету понад 27 мільйонів і 9 тисяч гривень відповідно.

Витрати партіями державного фінансування

Спільною рисою «Європейської Солідарності» і «Слуги народу» стали найбільші видатки на оборонну сферу. Перша партія пожертвувала на ЗСУ 270 мільйонів гривень, а друга витратила на військові облігації та допомогу військовій частині й ГО 69 мільйонів. Це трохи менше від усього фінансування двох парламентських політсил. Ще орієнтовно чверть бюджету кожна партія розподілила між своїми осередками.

Картина з «Батьківщиною» та «Голосом» дещо інша: офіційно вони майже не переказували гроші на партійні осередки і благодійність. Своєю чергою найбільші їхні витрати пішли на оплату різноманітних послуг ФОПів. «Батьківщина» переказала понад 66 мільйонів гривень. Трохи менше витратила партія «Голос» — 36 мільйонів на оплату послуг підприємців.

«Голос» — мільйони громадським організаціям

Нагадаємо, що партію «Голос» позбавили державних коштів 2021 року через неправдиві відомості у звітах. На початку 2024-го фінансування «Голосу» поновили, проте НАЗК знову зафіксувало низку порушень у звітах за 2020 рік: партія переказала понад чотири мільйони гривень бенефіціарам, які фактично не надавали їй жодних послуг. Саме тому політичну силу вже вдруге позбавили держфінансування статутної діяльності до кінця чинного парламентського скликання. Та це не завадило їй витратити мільйони, переказуючи на рахунки сумнівних громадських організацій і підприємців.

За рік партія «Голос» уклала договори з пʼятьма ГО на понад шість мільйонів гривень за надання інформаційно-аналітичних послуг.

Одна така організація отримала три мільйони за проведення тренінгів у другому кварталі 2024 року. Мова про ГО «Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні». Організація має активний сайт і соцмережі, де публікує новини про свою діяльність.

Скриншоти із сайту ГО «Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні».

Цікаво, що ухвалою суду станом на кінець 2023 року на організацію відкрито кримінальне провадження. Річ у тім, що група осіб з керівником організації незаконно допомагала чоловікам виїжджати за кордон. Для цього вони використовували підроблені документи, які нібито підтверджували участь цих осіб у волонтерській діяльності. У результаті підозрювані за грошову винагороду (від 3000 до 5000 доларів США) допомагали чоловікам отримати дозвіл на виїзд за кордон через систему «Шлях».

Скриншоти із сайту ГО «Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні».

Слідство встановило, що один з організаторів схеми — керівник ГО Ян Гладкий. Крім того, за даними аналітичної системи YouControl, він є ексголовою товариства «Аутстафінг Персоналу», яким зараз керує, ймовірно, його родичка Галина Гладка. Партія сплатила цій компанії понад пів мільйона гривень за суборенду приміщення. Рух ЧЕСНО звертався по коментар до ГО «Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні». Проте абонент за вказаним на сайті номером щоразу був поза зоною досяжності.

За збігом обставин, іншими чотирма ГО, яким платила партія, керують чинні або колишні учасниці «Голосу». Наприклад: ГО «Фундація край свободи» отримала 950 тисяч гривень за послуги консультаційного характеру. Якими саме є ці послуги — невідомо. Однак за даними звіту Нацагентства, станом на III квартал громадська організація своєї роботи так і не виконала.

Цікаво, що ГО «Фундація край свободи» до 2024 року мала іншу назву — «Голос. Київ». І це не дивно, оскільки її головою є Віолетта Пашутіна — членкиня ради Київського осередку партії «Голос».

Аналогічна ситуація склалася і з іншими організаціями, які отримали державні кошти від партії. Так 978 тисяч перерахували ГО «Східно-українська асоціація малого та середнього бізнесу», керівницею якого є голова Донецької обласної організації партії Юлія Гакова. І це не все: попри реєстрацію ГО 2016 року, за відкритими даними, перший дохід вона отримала саме від «Голосу».

Фото: Дані Clarity Project Дохід ГО «Східно-українська асоціація малого та середнього бізнесу»

На додачу адреса місця реєстрації організації повністю збігається з місцем реєстрації Донецького осередку партії.

Фото: Дані Clarity Project Місце реєстрації Донецького осередку партії «Голос» і ГО «Східно-українська асоціація малого та середнього бізнесу»

У висновку НАЗК йдеться про сумнівність надання послуг громадською організацією для партії. Так само кошти отримали ГО «Кременчуцький антикорупційний центр» й «Асоціація жінок України "Дія"». Першою керує голова Полтавського осередку партії Оксана Гуйда, а другою — Наталія Делієва, голова Одеського.

Найбільше грошей за аналітичні послуги отримав Юрій Богданов — майже п'ять мільйонів гривень за два квартали. Крім того, партія сплатила понад два з половиною мільйони його ймовірній дружині — Ірині Садовниковій. За даними системи GetContact, люди підписують її як «Іра (жінка Богданова), Іра Юри».

Та цікавішими є теги «Валерія Помічниця Кіри Рудик», «Лера Кіри» тощо. У 2021 році вона була членом ради Дніпровської організації від «Голосу».

Теги Ірини Садовникової в GetContact

Аналогічно гроші через ФОП отримують і помічниці Кіри Рудик Валерія Косяк і Наталія Гаїна. Схожа ситуація була й 2020 року, за що в партії забрали державне фінансування. Тоді «Голос» оформив низку договорів на приблизно 1,1 мільйона гривень з фізичними особами-підприємцями, які так і не надали послуг.

На рахунки ГО в «Голосу» пішла приблизно третина фінансування партії, майже вся решта — це перекази на оплату послуг фізичних осіб – підприємців. Йдеться про понад 36 мільйонів гривень лише за 2024 рік. ФОПи нібито надавали цілий спектр послуг — від опитувань громадської думки до консультацій з просувань у соцмережах. Загалом таких підприємців було 29.

«Батьківщина» — ФОПи для працівників

Випадки, коли політичні сили платять колишнім членам партії через ФОП, є звичайною практикою і для «Батьківщини». Вона переказала на рахунки ФОПів суму, яка перевищувала 66 мільйонів гривень.

Рух ЧЕСНО вже писав, що понад 20 ФОПів, яким платила «Батьківщина», зареєстрували в один проміжок часу, а саме 2022 року. Того року число офіційних працівників партії скоротилося вдвічі. Серед цих осіб були колишні співробітники партії, помічники народних депутатів на громадських засадах або учасники молодіжного крила «Батьківщина молода».

Одна з отримувачів виплат — Анастасія Захарченко — за 2024 рік отримала мільйон гривень за послуги з просування партії в соцмережах. У коментарі Руху ЧЕСНО вона спростувала будь-який зв’язок з партією до набуття статусу підприємця. Проте в соцмережах дівчини є кілька дописів про її участь у заходах ГО «Батьківщина молода» і тренінгах для потенційних кандидатів партії, що свідчить про тривале співробітництво. Ба більше, вона є дружиною ексголови згаданої організації «Батьківщина молода» Олексія Захарченка. Він отримав від партії 2,3 мільйона гривень за послуги з просування соціальних мереж у 2024 році.

Скриншоти із соцмереж Анастасії Захарченко

Аналогічна ситуація склалася і з Сергієм Вороновим, який до 2022 року отримував від партії кілька тисяч гривень зарплати, а згодом, зареєструвавши ФОП, почав отримувати доходи в десятки разів більші. Так у 2024 році він отримав 1,6 мільйона гривень за виробництво відеоматеріалів.

Загалом «Батьківщина» переказала серед усіх парламентських політсил найбільше коштів — понад 66 мільйонів гривень — три чверті від усього її фінансування. Ще майже 7 мільйонів вона заплатила адвокатській компанії, а також орієнтовно 4 мільйони — за оренду приміщення.

На рахунки ФОП переказували і партії «Слуга народу» та «Європейська Солідарність» — понад 58 мільйонів і 6 мільйонів відповідно. Проте зрозуміти, за які саме послуги партія віддає мільйони державного фінансування, майже неможливо. У публічних фінансових звітах партії вказують лише номери договорів, не деталізуючи інформації про надані послуги.

«Слуга народу» і «Європейська Солідарність»

Найбільшими видатками державних коштів для «Слуги народу» і «Європейської Солідарності» стали пожертви, повʼязані з допомогою армії. Щоправда, партії робили їх у різний спосіб. Нагадаємо, що від 14 березня 2022 року розʼясненням НАЗК було дозволено витрачати кошти партій на цілі, пов’язані із забезпеченням оборони України та безпекою населення.

Так «Слуга народу» переказала понад третину свого державного фінансування — 270 мільйонів гривень — Національному банку України з цільовим призначенням «на потреби ЗСУ». Такі пожертви партія робила й у попередні роки. Крім того, «Слуга народу» активно поширює новини про благодійну діяльність і на сайті, і у своїх соцмережах.

Facebook партії «Слуга народу» Скриншоти із сайту іпартії «Слуга народу»

Натомість ситуація з «Європейською Солідарністю» дещо цікавіша. Загалом партія віддала понад 35 мільйонів гривень для купівлі військових облігацій, 32 мільйони — на ГО «Солідарна справа громад» і 3,7 мільйона — на рахунки військової частини.

У випадку купівлі військових облігацій НАЗК визначило ознаки нецільового використання коштів, за що суд може позбавити партію державного фінансування. Зрештою ЄС спробувала внести зміни до законодавства, які дозволили б усім партіям купувати військові облігації, однак Верховна Рада цих ініціатив не підтримала.

Партія переказує кошти як поворотну фінансову допомогу і для ГО «Солідарна справа громад». Важливо зазначити, що українські політсили, які отримують державне фінансування, мають витратити ці кошти впродовж поточного року після їх отримання. Інакше гроші повернуться до бюджету. Кошти для поворотної допомоги часто повертають на рахунки партії після завершення року.

Facebook ГО “Солідарна справа громад” Скриншоти із сайту іГО “Солідарна справа громад”

У соцмережах і на сайті ГО «Солідарна справа громад» у більшості дописів згадують імʼя керівника партії Петра Порошенка. З останнього — організація проводила розіграш календаря з підписом експрезидента. Крім того, сам Порошенко стабільно запускає рекламні дописи через свою сторінку у Facebook, де розповідає про допомогу ЗСУ та підтримку армії. За 2024 рік на таку рекламу він витратив майже три тисячі доларів.

Facebook Петра Порошенка Скриншоти бібліотеки рекламиПетра Порошенка

Таким чином, дозвіл спрямовувати кошти на благодійність створив ще одну можливість для партійної реклами. З однієї сторони, партії так справді підтримують військових, але водночас активно піаряться на цьому, використовуючи державні кошти.

Проте існує інший спосіб зекономити бюджетні кошти — партія може просто відмовитися від частини держфінансування та повернути його таким чином у бюджет.