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НАЗК припинило фінансування партії "Голос", фракція заявила про тиск

Раніше такий захід застосували щодо "Батьківщини". 

НАЗК припинило фінансування партії "Голос", фракція заявила про тиск
Фото: goloszmin.org

Національне агентство з питань запобігання корупції припинило державне фінансування партій "Голос".

У пресслужбі НАЗК зазначили, що рішення ухвалено через зазначення недостовірних відомостей у звітах. Раніше агентство припиняло фінансування "Батьківщини", але партія вже подала звіт з уточненнями, тож його відновили. 

Від "Голосу" також вимагається уточнити дані для відновлення.

"НАЗК встановило, що партія «Голос» оформила ряд договорів із фізичними особами-підприємцями на суму близько 1,1 млн грн щодо послуг, виконання яких документально належним чином не підтверджено. Серед таких послуг — медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження тощо. Крім того, встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із зупиненням фінансування партії", – йдеться у повідомленні НАЗК.

На сторінці "Голосу" в Facebook заявили, що розцінюють це як тиск на партію.

"Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском. Ми розглядаємо варіанти оскарження цього рішення та закликаємо НАЗК не ставати інструментом політичного тиску", – заявила голова партії Кіра Рудик.

На своїй сторінці в Facebook вона додала, що у НАЗК виникли претензії до оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та до того, що партія сплатила орендну плату за офіси трьох територіальних організацій.

У НАЗК відкидають звинувачення в тиску на партію.

"НАЗК чітко вказало, які порушення були виявлені у звітах партій. НАЗК сподівається, що партія «Голос» у найкоротші строки надасть уточнюючий звіт, який може бути підставою для відновлення державного фінансування", – додали в агентстві.

Нагадаємо, що у листопаді НАЗК припинило фінансування з бюджету "Батьківщини". У висновку НАЗК заявили про те, що виявлені порушення стосуються аналізу звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу.

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