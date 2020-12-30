В Україні набув чинності закон, який повертає повноваження НАЗК

У НАЗК зазначили, що суб’єкти декларування зобов’язані подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які виникли у них з 30 грудня 2020 року, тобто від набрання чинності закону.

Відсьогодні в Україні набув чинності закон № 1079-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції".

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"НАЗК встановлюватиме порушення щодо неподання або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані лише щодо тих змін, які виникли після 30 грудня 2020 року", - заявив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.

Закон зокрема відновлює обов’язок суб’єктів декларування подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (105,1 тис. грн у 2020 році та 113,5 тис. грн у 2021 році).

У НАЗК зазначили, що суб’єкти декларування зобов’язані подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які виникли у них з 30 грудня 2020 року, тобто від набрання чинності закону.

Нагадаємо, 25 грудня Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції".

15 грудня Верховна Рада 15 грудня ухвалила в цілому проєкт закону №4470, який відновлює повноцінну роботу НАЗК, заблоковану скандальним рішенням Конституційного суду України. Законопроєкт передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.