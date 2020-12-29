Зеленський провів термінове засідання РНБО, щоб вирішити проблеми з КСУ, - ЗМІ

Подробиці в ОП поки що не повідомляють.

Сьогодні президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому, зокрема, розглядалися питання вирішення конституційної кризи в Україні.

Про це РБК-Україна розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель.

Вона зазначила, що засідання вже закінчилося. Однак повідомляти подробиці Мендель поки що відмовилась.

"Усі деталі буде повідомлено офіційно", - сказала прессекретарка.

Водночас народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко у себе в Telegram-каналі повідомив, що на засіданні РНБО розглядалася ситуація із головою КСУ Олександром Тупицьким. За словами Лещенка, президент видасть указ про відсторонення Тупицького з посади, згідно зі статтею 154 Кримінально-процесуального кодексу.

Нагадаємо, 21 грудня "Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що що у жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який знаходиться у розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Представник президента у КС Федір Веніславський зазначав, що "Плівки Тупицького" є підставою для його відсторонення.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов "через поважну причину". Після цього Офіс генпрокурора надіслав підозру Тупицькому поштою.