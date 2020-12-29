Міністерство оборони та ДП "Антонов" підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

Підписання документа відбулося за участю президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба глави держави.

Фото: пресслужба президента

На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають Збройні сили України. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

"Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й повинно бути", - наголосив президент Зеленський перед церемонією підписання документа, яка відбулася на ДП "Антонов".

Фото: пресслужба президента

Володимир Зеленський зазначив, що багато міжнародних партнерів виявляють значний інтерес до літаків сімейства "Ан", зокрема до військово-транспортних зразків. На думку президента, підписання меморандуму з Міноборони зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій.

Президент доручив уряду опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками "Антонова", а також розробити Державну науково-технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати проведення відповідного засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, у липні міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський стверджував, що державному підприємству "Антонов" треба пропонувати конкурентоздатні проєкти, щоб зацікавити потенційних партнерів. Він додав, що був би щасливий, якби на проєкти "Антонова" звернули увагу Boeing або Airbus.