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В ОПУ розповіли, де Зеленський зустріне Новий рік

Президент святкуватиме на Івано-Франківщині.

В ОПУ розповіли, де Зеленський зустріне Новий рік
Фото: скрін відео

Президент Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.

Про це журналістам повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент Зеленський зустріне Новий Рік у резиденції ("Синьогора" - ред.) в с. Гуті в Івано-Франківській області", -цитує главу ОП "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, резиденція "Синьогора" була створена для президента України Леоніда Кучми у 2001 році на базі старого відомчого санаторію. Загальна площа приміщень сягає 5 тис. кв. м. Три поверхи і підземні приміщення зі SPA-комплексом, фойє з зеленими колонами і мармуровою підлогою, триповерхова бібліотека з галереями, масивні люстри і каміни. На території резиденції є ставки і вертолітний майданчик. Резиденція призначалася для самітів і зустрічей на вищому рівні, а також відпочинку перших осіб.

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