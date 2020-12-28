Україна направила ОБСЄ ноту протесту через бойове травмування військового на Донбасі

Військовослужбовець Збройних Сил України 27 грудня внаслідок обстрілу з боку бойовиків отримав бойове травмування, Україна направила до СММ ОБСЄ ноту протесту.

Про це повідомила пресслужба Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Стан здоров'я українського військового задовільний, його евакуювали у медичний заклад.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень домовленостей про припинення вогню - шість обстрілів та один проліт безпілотника. На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь.