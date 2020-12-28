Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
ГоловнаПолітика

Україна направила ОБСЄ ноту протесту через бойове травмування військового на Донбасі

Стан здоров'я українського військового задовільний.

Україна направила ОБСЄ ноту протесту через бойове травмування військового на Донбасі
Фото: Крым.Реалии

Військовослужбовець Збройних Сил України 27 грудня внаслідок обстрілу з боку бойовиків отримав бойове травмування, Україна направила до СММ ОБСЄ ноту протесту.

Про це повідомила пресслужба Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Стан здоров'я українського військового задовільний, його евакуювали у медичний заклад.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень домовленостей про припинення вогню - шість обстрілів та один проліт безпілотника. На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також