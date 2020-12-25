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Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок

Президент України також зазначив, що завжди може подзвонити Путіну, але зараз "нема предмету розмови". 

Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Фото: EPA/UPG

У разі, якщо Російська Федерація знову нападе на Україну, приміром, з боку Криму, розпочнеться велика війна і загальна мобілізація.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" повідомив президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про можливість повторної атаки РФ з боку тимчасово окупованого Криму, де зараз є проблема з водопостачанням.

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", - заявив він.

Зеленський також додав, що може подзвонити президенту РФ Володимиру Путіну і той точно з ним поспілкується. Але він не дзвонить, бо "нема предмету для розмови".

"Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників (голів країн "нормандського формату", - Ред.), то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися. До того ж, я вважаю, що повинен бути як діалог на кшталт у нормандському форматі, так і прямий діалог. Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним у липні цього року. Їхня бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я, яке почалося з 27 липня.

Також президенти розмовляли у лютому 2020 щодо виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі в нормандському форматі.

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