Зеленський та Путін поговорили по телефону перед початком перемир'я

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Їх бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я, яке починається з 27 липня.

Про це повідомила пресслужба українського президента.

"Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі", - сказано в комюніке.

Вони обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Зеленський також порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Він наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Також президенти обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України.

На сайті Кремля сказано, що Путін вказав Зеленському на постанову Верховної Ради про проведення місцевих виборів. На думку Росії, вона суперечить Мінським угодам та ставить під загрозу перспективи мирного врегулювання.

"Крім того, висловлено серйозну заклопотаність у зв'язку з недавніми заявами високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень «Комплексу заходів» і необхідність його перегляду. Президент Росії особливо відзначив, що ще раз озвучена Володимиром Зеленським у ході нинішнього телефонної розмови позиція про безальтернативність мінських домовленостей повинна знайти своє підтвердження в реальних діях київської влади", - сказано в російському повідомленні.