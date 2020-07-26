Папа Римський підтримав перемир'я на Донбасі

Папа Римський Франциск підтримав перемир'я на Донбасі, яке починається з 27 липня. Він сподівається, що це наршеті призведе до встановлення справжнього миру.

Про це пише "Радіо Ватикану".

"Я дізнався, що нещодавно членами тристоронньої контактної групи в Мінську було прийняте чергове рішення про припинення вогню на Донбасі. Дякуючи за цей знак доброї волі, спрямований на повернення гаряче бажаного миру до цього багатостраждального регіону, молюся за те, щоби погоджене було нарешті впровадженим у життя, також і через ефективний процес роззброєння та розмінування. Лише так можна відновити довіру і закласти передумови для примирення, дуже потрібного й дуже очікуваного населенням", - сказав Папа Римський у неділю після проказування молитви "Ангел Господній".

Нагадаємо, що з 00:01 27 липня починається нова спроба повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.