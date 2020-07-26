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Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
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​Окупаційні війська на Донбасі отримали наказ про перемир'я

Чергова спроба припинити бойові дії почнеться 27 липня.

​Окупаційні війська на Донбасі отримали наказ про перемир'я
Фото: news.dn.ua

Російській окупаційні війська на Донбасі - так звана "народна міліція ДНР та ЛНР" - отримали наказ про перемир'я з 27 липня.

Про це повідомляють інформаційні ресурси бойовиків.

Окупаційним військам забороняється використовувати будь-яке озброєння, включно зі стрілковою зброєю. Наказ віддано на рівні управління "народної міліції".

Контроль за збереженням досягнутих домовленостей покладено на командирів підрозділів. Бойовикам, які порушать режим припинення вогню, нібито загрожуватиме дисциплінарна відповідальність.

Нагадаємо, що з 00:01 27 липня починається нова спроба повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.

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