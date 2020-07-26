​Окупаційні війська на Донбасі отримали наказ про перемир'я

Російській окупаційні війська на Донбасі - так звана "народна міліція ДНР та ЛНР" - отримали наказ про перемир'я з 27 липня.

Про це повідомляють інформаційні ресурси бойовиків.

Окупаційним військам забороняється використовувати будь-яке озброєння, включно зі стрілковою зброєю. Наказ віддано на рівні управління "народної міліції".

Контроль за збереженням досягнутих домовленостей покладено на командирів підрозділів. Бойовикам, які порушать режим припинення вогню, нібито загрожуватиме дисциплінарна відповідальність.

Нагадаємо, що з 00:01 27 липня починається нова спроба повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.