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На Київщині трапилася аварія з пасажирським автобусом, фурою і легковиком, є загиблий та поранені

Дев'ять пасажирів автобусу госпіталізовані. 

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice
У селі Семиполки Київської області зіткнулися автобус, вантажівка та легковик. Аварія трапилася на початку 6-ранку на 54 км автодороги Київ–Чернігів.

Водій легковика загинув на місці, постраждали, за попередніми даними, дев'ять пасажирів автобусу. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Київської області у Facebook.

"За попередніми даними, водій авто Volkswagen, рухаючись в напрямку Чернігова, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN. Від зіткнення у вантажівки відбулося пошкодження колеса, внаслідок чого некероване авто виїхало на зустрічну смугу та скоїло зіткнення з пасажирським автобусом MAN. Від удару автобус з’їхав на узбіччя, де перекинувся", - йдеться у повідомлені.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В напрямку Чернігова перекривали дві смуги руху, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, що 23 липня аварія з пасажирським автобусом відбулася в Дніпропетровській області. Водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся. Постраждали 15 осіб. 

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