Аварійний танкер Delfi підняти не вдалося

В Одесі завтра, 25 липня, з 06:00 триватимуть роботи з підняття аварійного танкера Delfi, який зазнав аварії восени 2019 року.

Про це у Facebook повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер, компанія якого бере участь в операції.

На сьогодні, 24 липня, планувалася друга спроба зняти танкер з хвилеріза біля пляжу "Дельфін". Як зазначає Ставніцер, сьогодні операцію не закінчено, перерву зроблено до ранку 25 липня.

"P&O Maritime Ukraine керується правилами охорони праці, які прийняті в цивілізованому світі. Головна цінність для нас - людські життя, а робота буксиру в темряві буде занадто ризикованою. Будемо чекати", - написав Ставніцер у соцмережі.

За його словами, до вечора роботи затягнулися у зв'язку з відсутністю у підрядника досвіду таких операцій. Щоб підняти з хвилеріза танкер, буксири мали тягнути його сталевими тросами, закріпленими на носі і кормі. Як зазначив бізнесмен, ці троси завдовжки понад 300 метрів дуже важкі. Потужні буксири не можуть підійти близько до берега, тягнути потрібно на велику відстань. Ускладнює роботу кам'янисте дно та ін.

Нагадаємо, сьогодні судновласник танкера Delfi, що сів на мілину, розпочав останню спробу викренити його. Якщо це зробити знову не вдасться, то підняттям танкера буде займатися Адміністрація морпортів України.

Учора вранці на воді біля танкера знову спостерігалася сіра плівка. Про забруднення сповістили Державну екологічну інспекцію.

Імовірною причиною забруднення води біля пляжу “Дельфін” стало саме послаблення кріплення бонового загородження. Воно встановлювалося субпідрядником - ТОВ “СМК” навколо судна Delfi для підняття танкера. Частина бонового загородження втратила натяг і занурилася у воду, що і призвело до витікання залишків нафтопродуктів і до забруднення поверхневих вод.