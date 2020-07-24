​Україна пропонуватиме лідерам "нормандського формату" підтримати модернізацію Мінських угод, - Резніков

"Європейські партнери сьогодні шкодують про те, що свого часу проявили м'якість і дали керівництву Росії так далеко зайти".

Віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков зазначає, що Україна буде пропонувати лідерам "нормандського формату" підтримати модернізацію Мінських угод, якщо у 2020 році не вдасться їх реалізувати.

Про це Резніков розказав в інтерв'ю журналу "Фокус", передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент називав термін - один рік, у 2020-му він закінчується. Думаю, в будь-якому випадку мінський майданчик як логістичний центр для вирішення економічних і гуманітарних питань повинен залишитися. За умовами, які нереалістично виконати, будемо просити лідерів "Нормандії" підтримати їхню модернізацію", - сказав Резніков.

На його думку, європейські партнери сьогодні шкодують про те, що свого часу проявили м'якість і дали керівництву Росії "так далеко зайти, в тому числі з текстом "Мінська", з жорсткими зобов'язаннями, які Україні було запропоновано взяти на себе".

"Я маю на увазі правові аспекти. Це втручання в наш суверенітет", - підкреслив Резніков.

Він також зазначив, що Росія "мріє сісти за стіл переговорів зі США, але американці не хочуть цього і не вважають РФ рівною собі", при цьому він вказав на важливість політичної, військово-технічної та дипломатичної підтримки України з боку США.

Віцепрем'єр зауважив, що після зміни політичного керівництва України і приходу до влади президента Володимира Зеленського "Мінськ" перезапустився і українська сторона спробувала "вдихнути життя в тіло, що перебувало в комі" і таким чином постаратися зупинити війну.

Нагадаємо, з 9 червня українську делегацію в Тристоронній контактній групі консультують представники ОРДЛО - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер - від Луганської.

В Офісі президента повідомили, що вони братимуть участь у роботі ТКГ на постійних засадах.

22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Сторони домовилися про застосування заходів посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.