Через велику кількість ДТП ​Нацполіція розпочинає операцію "Безпечне шосе"

Упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося понад 1 тис. аварій.

Через зростання кількості дорожньо-транспортних пригод в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе".

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Відпрацювання триватиме до кінця літа. До його проведення будуть залучені підрозділи блоку превентивної діяльності. Відпрацювання має на меті підвищити безпеку учасників дорожнього руху та профілактику дорожньо-транспортних пригод.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося більше 1 тис. ДТП, у яких постраждали люди. 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян загинули. Лише за чотири останні дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми.

"Відтак з огляду на загострення ситуації на автомобільних шляхах керівництвом Національної поліції було прийняте рішення про проведення профілактичного відпрацювання", - наголосили в поліції

За словами Клименка, особливу увагу поліцейські приділятимуть профілактиці правопорушень, що можуть призвести до ДТП. Наряди поліції будуть орієнтовані на виявлення серйозних порушень Правил дорожнього руху як водіями транспортних засобів, так і пішоходами та велосипедистами.

Фото: npu.gov.ua

Зокрема, йдеться про виявлення фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму. Також правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання учасниками дорожнього руху правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, користування ременями безпеки або мотошоломами, перевезення пасажирів, зокрема дітей.

Нагадаємо, 23 липня на Дніпропетровщині перекинувся автобус із пасажирами, 15 осіб постраждали. Також цього дня під час зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області загинули четверо пасажирів легковика.

В Одеській області після двох смертельних дорожньо-транспортних пригод 18 липня, жертвами яких стали вісім осіб, ввели цілодобове патрулювання.