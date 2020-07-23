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На Дніпропетровщині перекинувся автобус, 15 осіб постраждали

Водій не впорався з керуванням транспортним засобом.

На Дніпропетровщині перекинувся автобус, 15 осіб постраждали
Фото: Поліція Дніпропетровської області

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі Дніпропетровської області, 15 пасажирів доставлені до лікарні. Про це повідомляє Національна поліція у Дніпропетровській області.

Попередньо з'ясовано, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.

На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів. Зараз 15 людей доставили до лікувального закладу. Водій утік з місця ДТП. Наразі вживаються заходи для його затримання.

Подію зареєстровано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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