Поліція Києва розповіла про слідчі дії в рамках розслідування смерті волонтера

Працівники поліції під час проведення оперативних слідчих дій виявили у квартирі знайденого мертвим 39-річного волонтера і керівника "Будинку милосердя" Олексія Кучапіна, крім документів та особистих речей, 11 пігулок білого кольору та записку на столі. Про це йдеться на сайті Національної поліції.

Також правоохоронці зазначили, що огляд судово-медичного експерта не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті. Проте для встановлення причин смерті призначено ряд необхідних експертиз.

"Правоохоронці оглянули помешкання, тіло чоловіка, поспілкувалися зі свідками. Встановлено, що цю квартиру померлий орендував 15 липня. Власник попередив, що днями прийде майстер, аби встановити кондиціонер. Однак потім орендар на зв'язок не виходив та двері не відчиняв. Власник намагався потрапити в квартиру, однак з внутрішнього боку дверей були вставлені ключі. Під час огляду квартири правоохоронці, крім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку. Усі речові докази направили для проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна", - зазначають у поліції.

Також там повідомили, що відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. "Свідок надав важливі покази для слідства", - говорять у Нацполіції.

Окрім того, правоохоронці підтвердили, що закривавлений диван, які знайомі загиблого волонтера виявили на смітнику біля будинку, де було знайдено тіло Кучапіна, знаходився у тій самій квартирі. Про це сьогодні писали у соцмережах.

Проте поліція Києва зазначає, що експерти відібрали усі необхідні біологічні матеріали для проведення експертних досліджень.

"Додатково зазначаємо щодо повідомлень у ЗМІ про заплямований диван, який винесли з місця події: за попередніми висновками експертів, плями на меблях з’явились внаслідок природнього процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше 5 діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм. Перед тим, як дозволити власнику зайти до квартири, експерти відібрали необхідні біологічні матеріали для проведення експертних досліджень", - говорять у поліції.

Нагадаємо, 21 липня до Деснянського управління поліції із заявою про зникнення Олексія Кучапіна звернулася його дружина. Вона повідомила про те, що 16 липня її чоловік - Кучапін Олексій Юрійович, 1980 року народження - виїхав із дому на проспекті Лісовому в місто Дніпро та не повернувся. Його тіло знайшли у квартирі в Дніпровському районі столиці 22 липня. Чоловік протягом багатьох років займався допомогою безхатченкам.