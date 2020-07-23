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У Деснянському районі Києва через підозрілий пакет обмежували рух вулицею Кіото (оновлено)

Патрульні перекрили дорогу й охороняли місце події.

У Деснянському районі Києва у четвер, 23 липня, через підозрілий пакет обмежували рух вулицею Кіото.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

"Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. Наразі патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян", - йдеться в повідомленні.

На місці працювали вибухотехніки.

Оновлення 13:12. У поліції повідомили, що рух вулицею відкрито. Про виявлення вибухонебезпечних предметів не повідомляється. 

Фото: @kyivpatrol

Нагадаємо, напередодні, 22 липня, у Києві у двох місцях виявили підозрілі валізи. Станцію "Вокзальна" евакуювали.

За день до цього біля ринку "Мінський" вибухотехніки знешкодили вибухівку, яку заклав невідомий. Також 21 липня через повідомлення про мінування евакуювали Центральний залізничний вокзал і ТРЦ. Хвиля "мінувань" розпочалася після того, як у Луцьку терорист захопив заручників. 

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