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Спецпредставниця ОБСЄ у ТКГ розповіла, в чому полягає домовленість про всеохопне припинення вогню на Донбасі

Заборонено, зокрема, використовувати літальні апарати. 

Спецпредставниця ОБСЄ у ТКГ розповіла, в чому полягає домовленість про всеохопне припинення вогню на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау розповіла, в чому полягає повне та всеосяжне припинення вогню, про яке сторони домовилися 22 липня.

Метою домовленостей є стійке та безстрокове перемир'я, повідомила Грау, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, з 00:01 27 липня ЗСУ та незаконні збройні формування в ОРДЛО мають дотримуватися:

  • заборони на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів;
  • заборони на ведення вогню, зокрема і снайперського;
  • ефективного застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню, обов'язку повідомляти про них координатора ТКГ;
  • створення і застосування координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

Вогонь у відповідь у разі наступальних дій може відкриватися тільки за наказом керівництва ЗСУ та керівництва збройних формувань ОРДЛО після неуспішної спроби використати координаційний механізм.

Усі ці заходи не можуть бути частково або повністю скасовані жодними іншими наказами, зокрема і секретними. 

"Під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позицію розміщення військ, які склалися на момент прийняття цієї заяви, включно з додатковим інженерним обладнанням позицій, та будь-яке просування чи переміщення озброєних осіб у бік супротивника", - повідомила Грау.

Також керівництво ЗСУ та збройних формувань ОРДЛО має публічно заявити про видання наказів із перерахуванням у них цих засобів і підтвердити, що накази про припинення вогню відповідають їхнім заходам.

Нагадаємо, що 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

Сторони домовилися про застосування заходів посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

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