За добу на Донбасі поранено чотирьох військових

22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Майорська, противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм і випустив у бік позицій наших оборонців 25 мін. Поблизу Хутора Вільного агресор задіяв гранатомети різних систем, а біля Кримського - озброєння БМП і великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності угруповання "Схід" окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів у передмісті Мар’їнки. З цього ж озброєння ворог обстрілював і українських захисників неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Пищевик, Старогнатівка і Талаківка. По оборонцях Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір на цій ділянці фронту противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Їх евакуйовано до медичного закладу та надано їм необхідну допомогу лікарів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.

Нагадаємо, 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому було досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.