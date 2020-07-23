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​Росія в ТКГ вимагала скасувати постанову про місцеві вибори через умову про вивід військ, - Казанський

"Представники від ОРДЛО знову влаштували істерику - цього разу через постанову Верховної Ради №3809".

​Росія в ТКГ вимагала скасувати постанову про місцеві вибори через умову про вивід військ, - Казанський
Фото: unn.com.ua

На засіданні Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу російська сторона "влаштувала істерику" через постанову Верховної Ради №3809 про проведення місцевих виборів у 2020 році.

Про це повідомив журналіст і представник ОРДО в ТКГ Денис Казанський.

Він нагадав, що вчора вдалося узгодити чергове "повне і всеосяжне" припинення вогню.

"Такі переговори, що стосуються розведення сил, перемир'я і інших військових питань, проходять у підгрупі з безпеки, без нашої участі. Їх веде військове командування, тому деталей не знаю. Можу сказати тільки, що налаштований скептично, оскільки подібних «остаточних» домовленостей про перемир'я було підписано вже приблизно 100500 і всі з відомим результатом. Наприклад, попереднє «всеосяжне і безстрокове» припинення вогню було рік тому - з опівночі 21 липня 2019 року", - наголосив Казанський.

Щодо рішень політичної підгрупи, у склад якої він входить, то ситуація залишається без змін.

"Там звичний глухий кут, без змін. Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику - цього разу через постанову Верховної Ради №3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році». У цій постанові російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися тільки після «виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України». Росіяни почали вимагати, щоб українська сторона цю постанову скасувала, але були, зрозуміло, ввічливо послані за відомою адресою", - розповів Казанський.

Нагадаємо, 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. На ньому було досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Раніше режим всеохопного припинення вогню був встановлений перед Великоднем у квітні. Однак проросійські бойовики, незважаючи на це, шість разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

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