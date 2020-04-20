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Боевики на Пасху шесть раз нарушили режим прекращения огня

Украинские военные не пострадали.

Боевики на Пасху шесть раз нарушили режим прекращения огня
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики российских оккупационных властей на Донбассе в течение 19 апреля шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных не было.

"На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих за прошедшие сутки не было", - говорится утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Вчера стреляли возле Песков (использовался миномет калибра 82 мм), Марьинки, Широкино, Павлополя, Луганского.

По данным украинской разведки, 19 апреля убиты двое боевиков и еще двое ранены.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - рассказали в штабе.

Напомним, что днем раньше на Донбассе были ранены трое военных

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