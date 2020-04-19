Мэр Монастыриска вылечился от коронавируса

Городской глава Монастыриска, где зафиксирована наибольшая вспышка COVID-19 в Тернопольской области, вылечился от коронавируса. Об этом Андрей Старух сообщил на своей странице в фейсбук в субботу.

По его словам, повторный анализ подтвердил отрицательный результат теста на COVID-19.

"Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному. Спасибо родителям за здоровье подаренное ими и за воспитанные привычки, которые помогли легко перенести инфекцию", - написал Старух.

Он также добавил, что болезнь проходила легко и не задела других членов его семьи.

Напомним, мэр Монастыриск сообщил о положительном результате теста на коронавирус 31 марта. Повышенной температуры у него не было.

По данным Минздрава, в Тернопольской области зарегистрировано 390 случаев COVID-19. Из них 161 - в Монастыриском районе, от коронавируса там умерли два человека.