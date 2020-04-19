В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений.

Службу в Михайловском Златоверхом Соборе возглавляет предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

В Свято-Пантелеймоновском храме в Феофании (где расположена резиденция митрополита Онуфрия) службу ведёт архиепископ Яготинский Серафим.

Ранее сообщалось, что сам Онуфрий готовится отслужить Пасхальную службу в домовом храме, непосредственно на территории резиденции. В настоящий момент в соборе его нет.

В Трапезном храме Киево-Печерской Лавры службу осуществляют несколько архимандритов, при этом съемка ведётся с такого расстояния и такого ракурса, что точно определить их весьма сложно. Традиционный крестный ход тут осуществлялся прямо внутри храма, без выхода на улицу. Наместника Лавры Павла Лебедя и управделами УПЦ МП Антония Паканича в Трапезной церкви нет.

В Святогорской Лавре (Донецкая область) главный храм заполнен людьми, служба осуществляется без соблюдения карантинных мер предосторожности.

«Картинка» трансляции из Почаевской Лавры - общие планы церковного подворья, сам храм не показывают, соответственно, сколько людей присутствует здесь, неясно.

Службу УГКЦ возглавит Блаженнейший Святослав, начало трансляции в 7:30 утра.

Накануне стало известно, что у митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают.

Близкий к митрополиту источник LB.ua рассказал, что митрополит сдал позитивный тест четыре дня назад. "Симптомов пока нет. Кризисные 7-11 дни. Лежит в "боксе Новинского", - отметил собеседник LB.ua.

Также сообщалось, что что главу УПЦ МП госпитализировали в Киевский институт сердца Бориса Тодурова. Митрополит Онуфрий находится в специальной палате, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.

По неофициальной информации, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) сейчас лечится от коронавируса вместе с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием (Березовским).

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. В тот же день стало известно, что 58-летний владыка Павел сдал тест на коронавирус. По информации нескольких, не связанных между собой, источников Lb.ua в среде МП, предполагалось, что заражение могло произойти на прошлой неделе, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры.

О результатах теста на коронавирус у владыки Павла информации не поступало. В Лавре рассказали, что наместник "чувствует хорошо, несмотря на простуду". Однако на прошлой неделе наместник Лавры Павел решил не проводить богослужения и самоизолировался.

По состоянию на 17 апреля, количество инфицированных там достигло 100 человек, трое монахов скончались от COVID-19.