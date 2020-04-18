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В Киеве спецназ полиции задержал вооруженных лиц, которые штурмовали офис частной фирмы

Открыто уголовное дело по факту рейдерства.

Киевская полиция в субботу, 18 апреля, задержала группу лиц, которая пыталась захватить частную компанию в Оболонском районе.

Об этом говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве.

Около 14:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что группа мужчин выломала окно на первом этаже и захватила помещение на проспекте Героев Сталинграда, принадлежащего двум частным компаниям. По адресу сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и спецназовцы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские задержали 15 мужчин для установления их личных данных.

"На месте мы обнаружили и изъяли у них оружие, газовые баллончики и ножи, которые направили на экспертизу. Кроме того, изъяли документы, которые мужчины показали нам в качестве подтверждения права на собственность помещений, для установления их достоверности и законности", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 17 апреля Фонд госимущества заявил о попытке бывшего топ-менеджмента незаконно установить контроль над Объединенной горно-химической компанией в Киеве.

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