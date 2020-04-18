Две трети украинцев поддерживают запуск государственной страховой медицины, - исследование

Исследование указывает на большие ожидания украинского населения, направленные именно на фигуру президента - директор Представительства фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Почти две трети украинцев (63,3% опрошенных) заявили о поддержке инициативы команды Президента Украины Владимира Зеленского по запуску государственной страховой медицины в Украине.

Об этом рассказала Светлана Балюк, руководитель департамента исследований Института Горшенина во время онлайн-презентации результатов социологического исследования "Украинская медреформа на фоне пандемии", проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине в рамках исследования "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса".

При этом 29,8% опрошенных заявили о безусловной поддержке такой идеи, а 33,5% ответили "скорее да" на вопрос "Поддерживаете ли вы идею команды В.Зеленского по запуску государственной страховой медицины в Украине?". Против такой инициативы выступили 15,7% респондентов (9,7% - "скорее нет" и 6,0% - "точно нет"). 21% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Со своей стороны Марсель Рьотиг, директор Представительства фонда им. Фридриха Эберта в Украине, отметил, что исследование было проведено в то время, когда ожидания украинцев были полностью направлены на новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"Когда мы начали это исследование, тогда еще было время смены правительства. И конечно, оно еще не отражает отношение населения к тому, что уже сделано новым правительством во времена президентства Зеленского. Но оно в целом описывает ситуацию, в которой сейчас оказалось украинское общество, как оно воспринимает систему здравоохранения. И, конечно, что оно очень сильно указывает на большие ожидания украинского населения, направленные именно на фигуру президента", - констатировал Марсель Рьотиг.

Исследование "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине в сентябре-декабре 2019 года. Было проведено пять фокус-групповых дискуссий в Центральном (г. Киев), Западном (г. Львов), Восточном (г. Днепр), Южном (г. Одесса) и Северном (г. Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью (face-to-face) в соответствии с местом проживания респондентов.

Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

Полную версию исследования смотрите по ссылке.