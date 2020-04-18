Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?

Впрочем, называть «черное» «белым» им не впервой (вспомнить хотя б историю с афонско-кремлевском старце Ефреме ).

У главы УПЦ МП митрополита Онуфрия коронавирус. Нет, это не слухи, информация подтверждена несколькими, между собой не связанными, источниками.

Онуфрий инкогнито пребывает в так называемом «боксе Новинского» в Институте сердца (который вовсе не профильная инфекционная больница. Но почему б не организовать доп. услугу для уважаемых людей?).

В УПЦ МП же публикуют пасхальные фото Онуфрия и говорят, что он отслужит всенощную у себя в резиденции, в Феофании.

Пасхальных фотографий у них в архиве много – есть из чего выбрать.

И если он выйдет сегодня на службу, то завтра Феофания может стать новым очагом. Третьим монастырем в Киеве, который вынужденно закроют. Закрытые ранее Киево-Печерская Лавра и Ионинский также принадлежат МП.

Феофания – женская обитель, насельницы которой, в частности, обеспечивают бытовой комфорт Онуфрия. И, да, там много пожилых.

Управделами МП митрополит Антоний Паканич вчера в эфире Шустера призывал верующих прийти поклониться Благодатному огню. Вопреки всему.

Само Антоний тоже нездоров, но тем не менее.

Ранее в Александровскую больницу забрали настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла Лебедя. Разумеется, в МП яростно отрицали, что с коронавирусом: «С ним все хорошо, температуры нет, это просто для профилактики».

Ну, да, здорового человека с температурой в 36.6 в разгар эпидемии забирают в инфекционную больницу «для профилактики».

Отрицал, в частности, Вадим Новинский. А на следующий день сам заболел.

Накануне он контактировал с митрополитом Онуфрием, который теперь тоже болен.

Фото: news.church.ua

В Лавре каждый день десятки новых случаев. И три смерти.

Утверждается, что умершие скончались не от коронавируса, но «собственных болезней», при этом хоронят их в запаянных/запечатанных гробах, а могилы на лаврском погосте роют люди в костюмах химзащиты. На «всякий случай», наверное.

Больны, в частности, студенты семинарии, которых с началом карантина требовалось немедленно распустить по домам. И ректор Сильвестр Стоичев вроде как даже пытался (вроде как). «Куда распустить!? А петь-то кто будет?», – пригрозили ему. Так студенты-певчие остались. Разумеется, многие из них заболели.

Ректор – тоже. Но он – единственный, кто извинился и сказал правильные нужные слова.

В отличие от того же Павла, который, уже будучи больным, оправдывался: «У нас у всех просто воспаление лёгких».

Это – цитата.

***

В ПЦУ и УГКЦ все наизнанку выворачиваются, убеждая прихожан оставаться дома.

В МП – стоят на своём. Даже патриарх РПЦ Кирилл признал очевидное и попросил верующих «не ходить в храмы до его особого благословения». Хотя сначала тоже упирался, а меньше чем через две недели загрузил в свой бронированный мерседес чудотворную икону и поехал, в сопровождении девяти машин ФСО с мигалками, вокруг Москвы с "крестным автопробегом".

Но своему «украинскому филиалу» РПЦ, как выяснилось, не указ (действительная автономия проявляется тут очень избирательно).

Даже имея больных среди священноначалия, МП продолжает лгать.

С каждым новым кругом лжи все больше и больше – они грузнут в ней, подобно трясине. Одна ложь цепляется за другую, новая за прежнюю. Признать одну, значит подтвердить все предыдущие. Которые, в сумме своей, давно уже тянут на уголовную ответственность – умышленное заражение граждан.

Почему так? Вернемся к фразе, вынесенной в заголовок.

***

Помните, недавно для Владимира Путина провели экскурсию по образцово-показательному медицинскому учреждению в Москве? Разумеется, его одели в специальный защитный скафандр, выдали все средства защиты. Вот только за полчаса до этого он общался с главврачом той больницы без маски, жал ему руку (без перчаток) и вот это вот все. Вскоре главврач сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

Фото: EPA/UPG

Ранее в эту больницу госпитализировали немолодых российских «звезд» – Игоря Николаева и Льва Лещенко, отмечавших вместе день рождения сестры Игоря Крутого. Тут же возникли подозрения по поводу пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и его жены, гулявших там же.

Песков тут же заявил: у Крутого с Лещенко не пересекался («он, видимо, уже уехал к тому времени»), тем более – никому руки не жал. Врал, как и обычно – многочисленные видео свидетельствовали о противоположном.

Кольцо вокруг Путина сжималось все плотнее, в окружении начался переполох.

В кратчайшие сроки вся работа российской власти была переведена в онлайн режим. Ежедневно (!) тесты сдавали все сотрудники администрации Путина, члены правительства и даже Мосгордумы (по поводу и без. Хотя тесты тогда были еще на вес золото и в московских больницах их не хватало). Путин изолировался в резиденции и совещания проводил оттуда.

В то же самое время от коронавируса лечились принц Уэльский Чарльз, князь Монако Альберт, супруга премьера Канады Джастина Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон. На короткое время (после того, как заболел ее врач и потребовалось время для теста) самоизолировалась Ангела Меркель.

Никому из этих мировых лидеров не пришло в голову отрицать угрозы заражения коронавирусом. Никто не додумался скрывать его подозрение/наличие у себя – «как бы чего не вышло». Все они – живые люди. И, как все мы, могут проявлять слабости, болеть. Они не вечные, не безупречные, они тоже уязвимы.

Но в диктатурах дела обстоят иначе – пандемия очень четко это проявила.

Так, в Туркменистане вообще запретили употреблять слово «коронавирус». В Беларуси Лукашенко обещает, что от него никто не умрет (и вообще хоккей все и всех победит).

Фото: EPA/UPG

Россия – вовсе особый случай. Ведь Путин – не демократический лидер, в отличие от той же Меркель, за него не голосуют избиратели (я о сути, а не о форме), он – «богоизбранный помазанник» на троне. Он – царь, он вечен, всесилен и неуязвим.

В тоталитарной стране вождь – символ безупречности.

Хоть это и необъяснимо, но он вечно молод и идеально здоров. Он крепок, силен, всегда идет в ногу со временем. Мужчины на него равняются (взять хотя бы давнюю путинскую манеру носить часы на правой руке), а женщины поголовно хотят «такого, как Путин». Отсюда – все эти фото с голым торсом, верхом на дикой лошади; ныряние с амфорами; полеты на истребителях; забота о стерхах. От него фанатеют студентки с накачанными губами, инициативно выпускающие календари «для Владимира Владимировича», его любят нищие пенсионерки в гнилых избах.

Все они едины в том, что лидер должен быть идеальный. Идеально-недосягаемый. А идеалу не может болеть. Даже насморком.

Так было при Муссолини в фашистской Италии. Перечислю лишь наиболее выпуклые внешние проявления: персональный культ Дуче (на самом деле малосимпатичного, обрюзгшего немолодого человека); культ древних римлян – их ратных подвигов, завоеваний, мощи Римской империи (применительно к Росси, очевидна аналогия с прославлением Сталина, Жукова, «спасибо деду за Победу» и вот это вот все), проявлявшийся абсолютно во всем, вплоть до архитектуры.

Так же было при Гитлере в нацистской Германии, где фашисты - во имя чистоты рассы - вовсю практиковали евгенику.

Да, это не имеет ничего общего с гуманизмом, с современными идеалами равных возможностей, открытого (до недавних пор) мира, но это было реалиями менее, чем сто лет назад. И остается ими сегодня – в нескольких сотнях километров от украинской столицы

***

Так что же общего у Владимира Путина и УПЦ МП? Почему они реагируют на коронавирус одинаково?

Фото: EPA/UPG

С мотивацией первого мы разобрались, теперь – относительно вторых.

Иисус Христос был Богочеловеком. Соответственно, на протяжении земного своего пути испытывал многое из того, чтоб и обычные люди – голод, жажду, страх (вспомнить хотя бы ночь в Гефсиманском саду). Институт Церкви основан Христом и в нем священники не сверхлюди какие-то, а скромные служители со своими слабостями и ограничениями.

Но УПЦ МП, к сожалению, в последние годы (со смертью Блаженнейшего Владимира) все больше скатывается в ортодоксальный фундаментализм. Точнее, скатывается ее священноначалие. Да, на местах остаются десятки тысяч простых верующих и сотни порядочных, адекватных священников. И они, поверьте, страдают от сложившейся ситуации как никто. Почему не переходят в ПЦУ? По ряду причин, в каждом случае они индивидуальны и всегда серьезны (не говоря уж, что Церковь – структура консервативная и процессы изменений тут происходят медленно). Помните, пожалуйста, об этом, когда захотите осудить,захейтить всех и скопом.

Но что до священноначалия УПЦ МП, то они убеждены в своей богоизбранности. Не думают о том, что являются скромными служителями, но уверены в своей «особенности» и «правоте». Они искренне в это верят и поэтому изначально так истово сопротивлялись карантину. Действительно полагали: вирус их не возьмет. И теперь переживают как минимум экзистенциальный шок, ведь неправоту нужно признать, в первую очередь, для самих себя. А если признать, разрушиться абсолютно все, что так кропотливо выстраивали. Такая вот у них дилемма.