В Киеве на карантин закрылся Свято-Троицкий Ионинский монастырь - у наместника обнаружили коронавирус

Свято-Троицкий Ионинский монастырь (УПЦ Московского патриархата) закрылся на карантин после обнаружения коронавируса у его наместника, архиепископа Иона (Черепанова). Об этом пишет "BBC Украина".

Монастырь расположен в ботаническом саду Киева, который также закрыт для посещений

"Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный. Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. Где заразился - не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено", - написал архиепископ Иона в Facebook.

Он добавил, что находится под контролем врачей, монастырскими делами занимается в телефонном режиме.

Напомним, что с 4 апреля Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин. В помещениях провели дезинфекцию и закрыли храм для верующих. Также сообщалось, что настоятель Киево-Печеской Лавры Павел сдал тест на коронавирус. По информации нескольких, не связанных между собой, источников Lb.ua в среде МП, предполагается, что заражение могло произойти на прошлой неделе, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры. Позже власти столицы подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.

6 апреля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.