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"Укрпочта" будет бесплатно доставлять пасхальные куличи домой

Министр инфраструктуры получил благословение предстоятелей ПЦУ и УГКЦ.

С понедельника, 13 апреля, "Укрпочта" будет доставлять освященные куличи всем желающих.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Имел честь обратиться к предстоятелям ПЦУ митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, которые соблюдают меры карантина и проведут Пасху дома", - написал Криклий в "Фейсбуке" вечером 8 апреля.

По словам министра, заказать бесплатную доставку можно на сайте " Укрпочты" или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.

Почтальоны или курьеры будут приносить пасхи домой с 13 по 17 апреля. Дата доставки зависит от даты заказа и населенного пункта.

Ранее 8 апреля Совет церквей предложил властям план проведения служб на Пасху. Церковники также попросили власти разъяснить постановление Кабмина о запрете массовых мероприятий.

После этого в МВД рассказали о вариантах проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзинок в условиях карантина. В полиции считают, что в городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины для освящения там куличей. Позже все желающие могут купить уже освященный хлеб.

В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятить их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Отметим, что в 2020 православные и греко-католики будут праздновать Пасху 19 апреля.

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