Мэр Ивано-Франковска: огород - не общественное место, сажать картошку можно

"Не только можно, а нужно. Что будем есть, если не посадим картошку".

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что карантин - не помеха для посадки картофеля.

Об этом он сказал во время ежедневного брифинга в фейсбуке.

"Чтобы внести нотку оптимизма: меня очень много спрашивают, можно ли ехать в село и сажать картофель. Не только можно, а нужно, потому что откровенно скажу: а что будем есть, если не посадим картошку и не посадим огород", - пошутил Марцинкив.

"Огород - не общественное место. Поэтому давайте вскапывать огород, сажать картофель и все у нас будет хорошо", - сказал он.

Напомним, что урожай картофеля в Украине в 2019 году стал самым низким за десятилетие - собрали около 20 млн тонн, из которых 98% приходится на хозяйства населения.

В этом году сезон посадки картофеля совпал с карантином по коронавирусу, в связи с которым пассажирские перевозки прекращены.