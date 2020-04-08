В Херсонской области за побег из центра обсервации составили 15 админпротоколов на приехавших из Крыма

Сбежали 17 человек, из них двое детей.

В Херсонской области из центра обсервации сбежали 17 приехавших из оккупированного Крыма. Правоохранители составили 15 административных протоколов, сообщили на странице областной полиции в Facebook.

"Как установили сотрудники полиции, через пункт въезда-выезда "Каланчак" с временно оккупированной территории Крыма в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации. После проведения медосмотра 17 лиц, в том числе двое детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр", - говорится в сообщении.

Они объяснили, что вернутся домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию. Всем нарушителям грозит штраф в 17 000 гривен.

В полиции сообщили, что большинство беглецов - с Западной Украины и Днепропетровской области.

Напомним, 30 марта Кабинет министров одобрил обязательную обсервацию для тех, кто вернулся из стран или регионов с местной передачей коронавируса. Эти лица считаются такими, которые имели контакт с больным коронавирусом, потому и подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней в специализированных учреждениях.