​В Луцке разрешили работать ряду магазинов, а также мастерским по изготовлению ключей и ремонту велосипедов

В Луцке разрешили работать во время карантина магазинам оптики, бытовой химии, семян и агрохимикатов. Также разрешили работу мастерским по изготовлению ключей, ремонту велосипедов и обуви.
Такое решение депутаты Луцкого горсовета приняли на внеочередной сессии, состоявшейся на стадионе "Спортивное ядро", сообщает местное издание "ВолиньPost".
Так, разрешили работать:
- магазинам бытовой химии;
- магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;
- веломагазинам и веломастерским (в связи с приостановлением общественного транспорта многие горожане пересаживаются на велосипеды);
- магазинам и мастерским оптики;
- мастерским по изготовлению ключей;
- мастерским по ремонту обуви.
Депутаты подчеркнули, что эти объекты являются социально значимыми, а некоторые из них продают товары и оказывают услуги первой необходимости.
Напомним, в Киеве посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуру.