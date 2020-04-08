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​В Луцке разрешили работать ряду магазинов, а также мастерским по изготовлению ключей и ремонту велосипедов

Депутаты подчеркнули, что эти объекты являются социально значимыми.

​В Луцке разрешили работать ряду магазинов, а также мастерским по изготовлению ключей и ремонту велосипедов
Фото: Макс Требухов

В Луцке разрешили работать во время карантина магазинам оптики, бытовой химии, семян и агрохимикатов. Также разрешили работу мастерским по изготовлению ключей, ремонту велосипедов и обуви.

Такое решение депутаты Луцкого горсовета приняли на внеочередной сессии, состоявшейся на стадионе "Спортивное ядро", сообщает местное издание "ВолиньPost".

Так, разрешили работать:

- магазинам бытовой химии;

- магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;

- веломагазинам и веломастерским (в связи с приостановлением общественного транспорта многие горожане пересаживаются на велосипеды);

- магазинам и мастерским оптики;

- мастерским по изготовлению ключей;

- мастерским по ремонту обуви.

Депутаты подчеркнули, что эти объекты являются социально значимыми, а некоторые из них продают товары и оказывают услуги первой необходимости.

Напомним, в Киеве посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуру. 

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