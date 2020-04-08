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ГСЧС о лесных пожарах: если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

Украинцев прризывают не провоцировать пожары в экосистемах.

Пожар в c.Владимировка, Чернобыльская зона отчуждения
Фото: EPA/UPG
Пожар в c.Владимировка, Чернобыльская зона отчуждения

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям констатируют, что ситуация с пожарами в экосистемах страны не улучшается.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в фейсбуке.

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем!", - говорится в сообщении

"Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна", - предупредили в ГосЧС.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне возник пожар. Виновником считается житель соседнего села Раговка, его задержали.

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