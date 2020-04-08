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Киев завершил отопительный сезон

Решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и финансовых нагрузок.

Киев завершил отопительный сезон

Киевская городская государственная администрация в среду, 8 апреля, завершила отопительный сезон в столице.

Об этом сообщил на брифинге замглавы КГГА Петр Пантелеев, передают "Українські новини".

"Мы сегодня завершили отключение отопления в Киеве", - сказал он.

По его словам, соответствующее решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и финансовых нагрузок, которые обусловили завершение отопительного сезона не 15 апреля, как обычно, а раньше.

Также Пантелеев заявил, что также решение обусловлено прогнозом теплой погоды в ближайшее время.

Он добавил, КГГА со среды начала подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, с 5 апреля Киев  начал отключение от отопления жилого фонда. 6 апреля "Киевтеплоэнерго" отключило от централизованного отопления 74% жилых домов.

Ранее,  с 25 марта, в Киеве отключили отопление в школах и детских садах, которые ушли на карантин из-за коронавируса.

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