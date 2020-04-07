Днем 7 апреля поддерживаемые Россией боевики обстреляли Марьинку Донецкой области.

Об єтом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу", - говорится в сообщении.

Обстрел произошел около 16:00 вторника, 7 апреля.

Сообщается, что женщину доставили в городскую больницу города Курахово, медики оказали ей помощь.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное, отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, в течение дня 7 апреля боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС. Потерь со стороны украинских военных не было.