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СБУ отменила акт о засекреченных декларациях руководства

Глава НАПК внес Баканову предписание об отмене указанного незаконного акта.

СБУ отменила акт о засекреченных декларациях руководства
Фото: censor.net.ua

Глава Службы безопасности Иван Баканов отменил акт, который позволял руководству спецслужбы не подавать открытые декларации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Вопреки закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий относительно руководства СБУ отличные от других работников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК. Председатель НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения закона "О предотвращении коррупции" и отмене указанного незаконного акта. Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт", - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что 19 июля 2019 года агентство утвердило Порядок осуществления мер финансового контроля в СБУ относительно отдельных категорий лиц. В соответствии с требованиями закона, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и увольняются с должностей актами президента, которые не составляют государственной тайны, должны подавать открытые декларации в НАПК.

Напомним, в декабре 2016 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что СБУ засекретили декларации своих сотрудников и к ним не имеет доступа даже НАПК. В октябре 2017 года Окружной админсуд Киева отказался рассекретить декларации работников СБУ по иску Центра противодействия коррупции.

В июне прошлого года Баканов, будучи и.о. главы СБУ, выступил против рассекречивания деклараций.

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