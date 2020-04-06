СБУ объявила в розыск так называемого министра транспорта "ДНР"

Главари формирований назначили его руководителем железной дороги на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, сообщили в пресс-службе СБУ.
"Находясь на "должности", подозреваемый занимался организацией перевозок участников бандформирований, их техники и вооружения для участия в боевых действия против сил антитеррористической операции. Также он активно содействовал представителям террористической организации в создании псевдогосударственных учреждений", - говорится в сообщении.
В 2018 году злоумышленник был назначен руководителем "министерства транспорта" террористической "ДНР".
Ему объявили о подозрении по ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Дмитрий Подлипанов объявлен в розыск.
Напомним, в январе 2020 бывший "министр угольной промышленности" террористической организации "ДНР" Игорь Ивакин сдался СБУ. Он сообщил о своем участии в незаконных "органах власти" оккупантов.
Мужчина также предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области.