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СБУ объявила в розыск так называемого министра транспорта "ДНР"

Ему заочно сообщили о подозрении в создании террористической организации.

Фото: ssu.gov.ua
По материалам СБУ заочно объявили подозрение так называемому министру транспорта "ДНР" Дмитрию Подлипанову. Житель временно оккупированного Ясиноватого, который ранее возглавлял локомотивное депо, в 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Главари формирований назначили его руководителем железной дороги на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Находясь на "должности", подозреваемый занимался организацией перевозок участников бандформирований, их техники и вооружения для участия в боевых действия против сил антитеррористической операции. Также он активно содействовал представителям террористической организации в создании псевдогосударственных учреждений", - говорится в сообщении. 

В 2018 году злоумышленник был назначен руководителем "министерства транспорта" террористической "ДНР".

Ему объявили о подозрении по ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Дмитрий Подлипанов объявлен в розыск.

Напомним, в январе 2020 бывший "министр угольной промышленности" террористической организации "ДНР" Игорь Ивакин сдался СБУ. Он сообщил о своем участии в незаконных "органах власти" оккупантов. 

Мужчина также предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области. 

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