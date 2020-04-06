Правомерны ли штрафы за нарушение карантина: объясняет адвокат

Как мы уже знаем, с момента введения на территории Украины карантинных мероприятий Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 44-3 "Нарушение правил карантина людей".

Итак, диспозицией ст. 44-3 КУоАП предусмотрена ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

То есть, ответственность по данной статье наступает за нарушение конкретных правил и норм, следует более детально исследовать.

Логично, что для определения случаев нарушения карантина, сначала нужно растолковать именно значение термина «карантин людей" и "санитарно-противоэпидемические правила и нормы".

Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" термин карантин определен как административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Касательно санитарно-противоэпидемических правил и норм, под ними следует понимать нормативно-правовые акты (приказы, инструкции, правила, положения и т. п.) требования которых направлены на предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней.

Кабинетом Министров на период карантина изначально установлено лишь несколько ограничительных мер. В дальнейшем ряд ограничений расширился путем внесения изменений к соответствующим постановлениям.

Именно понимание терминов и конкретных правил вместе с ограничительными мерами является важным с той точки зрения, что ответственность может наступить только за их нарушение.

Следует обратить внимание, что органы местного самоуправления могут самостоятельно вводить ограничения, которые в свою очередь могут быть более жесткими чем правила, установленные Кабинетом Министров.

То есть, для конкретного установления факта нарушения лицом ст. 44-3 КУоАП следует руководствоваться решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями также (если такие решения были приняты).

Например, таким решением орган местного самоуправления может обязать жителей населенного пункта носить средства защиты во всех общественных местах.

Если же речь идет об административной ответственности, логично исследовать вопрос как будут оформляться дела об административных правонарушениях по ст.44-3 КУоАП?

Так, согласно Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях в органах полиции суть административного правонарушения должна точно соответствовать признакам состава административного правонарушения, указанным в соответствующей статье КУоАП, по которой составлен протокол.

Статья 44-3 КУоАП отсылает нас в другие законодательные акты, которые устанавливают конкретные ограничения и нарушения которых может просматриваться в действиях того или иного лица.

То есть, в данном случае должностному лицу, которое составляет протокол об административном правонарушении нужно обладать конкретными нормативными актами для того, чтобы изложить суть правонарушения, как того требует законодательство.

Более того, даже при условии нарушения процедуры составления протокола и дальнейшего направления дела в суд, такой протокол сам по себе не является доказательством совершения лицом административного правонарушения.

К протоколу в обязательном порядке должны быть приложены объяснения лица, привлекаемого к ответственности, материалы видео-фиксации совершенного правонарушения, объяснения свидетелей.

В связи с этим, если в отношении Вас был составлен протокол по ст. ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей) обращайтесь к адвокатам BARRISTERS! +38(098)589 47 10.