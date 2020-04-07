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За сутки в Украину вернулись более 6000 граждан

Выехали свыше 4500 человек, в том числе 2000 иностранцев. 

За сутки в Украину вернулись более 6000 граждан
Фото: EPA/UPG

За 6 апреля в Украину вернулись около 6400 граждан, выехали - свыше 4500 человек, в том числе 2000 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"За минувшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока в сравнении с предыдущим днем. В целом пограничники совершили более 12 200 пропускных операций на въезд и выезд из Украины", - говорится в сообщении. 

6 апреля без личного транспорта в Украину прибыли 3300 человек. Для их перевозки использовались транспортные средства местной власти и ГосЧС. 

Всем, кто намеревался въехать в Украину, проводили замер температуры и опрос о состоянии здоровья. По результатам дополнительной проверки врачей признаков заболевания COVID-19 не обнаружили.  

Сообщается, что в пункте пропуска "Бачевск" на границе с Россией был обнаружен нарушитель правил карантина, о чем сообщили в полицию.

Напомним, что в связи с карантинными мерами и ограничением въезда в Украину с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь исключительно автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. 

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